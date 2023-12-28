Samsun'da korkunç cinayet! Eniştesi tarafından öldürüldü Eniştesi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürülen Semih Asilkefeli'nin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

İHA

Samsun’un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak’ta dün korkunç bir cinayet meydana geldi.

Semih Asilkefeli ile eniştesi Ersin Köse arasında çıkan ve kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli’yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı.

Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Semih Asilkefeli ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı genç, yapılan müdahalelere rağmen Samsun’daki hastanede gece hayatı kaybetti.

"Konuşmak için evden birlikte çıktık"

Olay yerinden kaçan Ersin Köse, polise teslim oldu. Ölen kayınbiraderi Semih Asilkefeli ile kendi evinde birlikte alkol içtiklerini belirten Ersin Köse'nin, "Alkol içerken Semih bana hakaret etti ve tehdit etti. Konuşmak için birlikte evden dışarı çıktık.

Ben evdeki sustalı bıçağımı da olabilecek bir olaya karşı yanımda götürdüm. Semih bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için belimdeki bıçağı çıkartıp salladım. Kayınpederim bizi ayırmak için araya girdi. Ben kaçtım" dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)