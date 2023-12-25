Samsun'da korkunç olay! 18 yaşından küçük çocuklar, oto tamirciyi vurdu Oto tamirci dükkanına gelen 18 yaşından küçük 2 çocuk, iş yeri sahibini adını sorup tabancayla vurarak kaçtı. Çocuklar polis tarafından yakalanırken yaralanan Harun Parlak ise "tanımadığını" söyledi.

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İHA

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde şaşırtıcı bir olay meydana geldi.

Sitede bulunan oto tamirciye gelen 18 yaşından küçük iki çocuk, iş yeri sahibi Harun Parlak'a "Harun Parlak sen misin?" diye sordu.

Parlak'ın da "Benim" demesi üzerine çocuklar, ona tabancayla ateş açarak bacağından vurdu.

Kaçarken rastgele ateş açan çocukların tabancasından çıkar kurşunlar ise bölgede bulunan bazı iş yerlerine isabet etti.

Kaçan çocuklar yakalandı

Olay yerinden yaya olarak kaçan P.S. ve Y.K., polis tarafından kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun Parlak kendisini vuranları tanımadığını, adını sorup silahla ateş edip kaçtıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)