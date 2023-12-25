Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde şaşırtıcı bir olay meydana geldi.
Sitede bulunan oto tamirciye gelen 18 yaşından küçük iki çocuk, iş yeri sahibi Harun Parlak'a "Harun Parlak sen misin?" diye sordu.
Parlak'ın da "Benim" demesi üzerine çocuklar, ona tabancayla ateş açarak bacağından vurdu.
Kaçarken rastgele ateş açan çocukların tabancasından çıkar kurşunlar ise bölgede bulunan bazı iş yerlerine isabet etti.
Kaçan çocuklar yakalandı
Olay yerinden yaya olarak kaçan P.S. ve Y.K., polis tarafından kısa sürede olayda kullandıkları tabancayla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yaralı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun Parlak kendisini vuranları tanımadığını, adını sorup silahla ateş edip kaçtıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış