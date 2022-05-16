Samsun'da, kreş camına yorgun mermi isabet etti

Kimliği belirsiz şahıs veya şahısların silahından çıkan yorgun mermi, hastanede bulunan kreşin kapı camına isabet etti. Olay sırasında kreşin kapalı olduğu öğrenildi.

Samsun’da kimliği belirsiz şahıs veya şahısların silahından çıkan yorgun mermi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin giriş kapısının camına isabet etti.

Camı kıran yorgun mermi, iki cam arasında kaldı. Olay, kreş görevlileri tarafından fark edildi.

İki cam arasında mermi çekirdeği bulundu

İHA’nın haberine göre; camın kırık olduğunu fark eden görevliler, baktıklarında iki cam arasında tabancadan çıkan mermi çekirdeği olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki cam arasında kalan mermi çekirdeğine incelemek üzere el koydu. Yorgun merminin hafta sonu veya gece kreş kapalıyken kapıya isabet etmiş olabileceği değerlendirildi.

Tahkikat başlatıldı

Merminin kreş kapalıyken kapıya isabet etmesi de muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.