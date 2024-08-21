Samsun'da kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi

DHA
Samsun'da dün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir eve dil düşürme yöntemiyle giren S.Y. (34) ve F.Y. (34), yaklaşık 1500 lira para ve 3 altın yüzük çaldı.
Bu sırada şüphelileri fark eden kişi, polise ihbarda bulundu.
HIRSIZLIK YAPTIKLARI EVDEN ÇIKARKEN YAKALANDILAR
Şüpheliler evden çıkarken dış kapının önünde polisi görüp, çaldıkları eşyaları attı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan para ve yüzükler ise sahibine teslim edildi.
2 AYLIK BEBEĞİYLE GİTTİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.Y., adliyeye 2 aylık bebeğiyle gitti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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