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Samsun'da kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi

Samsun'da kucağında 2 aylık bebeği ile adliyeye sevk edildi Atakum ilçesinde bir evden para ve altın yüzük çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y. ve F.Y. , adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y., 2 aylık bebeği ile adliyeye gitti.