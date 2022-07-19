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    Samsun'da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu

    Samsun'da bir markette kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çeken genç yaralanarak hastanelik oldu.
    • 19.07.2022 - 13:51
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    Samsun'da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu

    Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir markette dün akşam 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti.

    Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Hafif şekilde yaralandı

    112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı.

    İHA'ya göre A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu

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    Samsun da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu #1

    Samsun da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu #2

    Samsun da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu #3

    Samsun da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu #4

    Samsun da kurusıkı tabancayla şaka yaparken kendini vurdu #5


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