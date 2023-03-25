Samsun'da kurye trafiğe kapalı yolda kaza yaptı Trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken dengesini kaybederek devrilen motosikletli kurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde dengesini kaybeden motosiketli kurye devrildi.

Gazi Caddesi üzerinde trafiğe kapalı olan Site Camisi'nde bir dönercide kuryelik yapan Emre A. (26), 55 AIF 630 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken dengesini kaybederek devrildi.

Yere düşen kurye yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedye ile ambulans taşıdı.

"Mahallede görüşeceğiz"

Yaralı Emre A. sedye ile ambulansa götürülürken kendisini görüntüleyen habercileri “Mahallede görüşeceğiz” diye tehdit etti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı, Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.