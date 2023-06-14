Samsun'da kuzeni tarafından kazara vurulan minik Mehmet defnedildi Amcasının tüfeği ile oynayan kuzeni tarafından kazara ensesinden vurulan 3 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti. Mehmet, acılı ailesinin gözyaşları ile toprağa verildi.

DHA Samsun'un çarşamba ilçesinde tüfekle oyun, ölüm getirdi. Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.E.T., babasına ait tüfekle oynarken amcasının oğlu Mehmet Akif Temiz'i (3) kazara ensesinden vurdu. Minik Mehmet kurtarılamadı İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temiz, kurtarılamadı. Mehmet Akif Temiz, bugün Yukarı Donurlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sefalı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Aile zor anlar yaşadı Cenazeye küçük çocuğun ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen Mehmet Akif’in babası Kani Temiz, taziyeleri kabul etti.