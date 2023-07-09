Samsun'da maganda kurşunu ile biri çocuk 3 kişi yaralandı Asarcık ilçesinde bir kına geçesinde tutukluk yapan av tüfeğinin ateş alması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı.

DHA Ülke genelinde rastgele açılan ateş sonucu neredeyse her gün birileri hayatını kaybediyor. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapmak için yapılan tehlikeli hareketlerin sonucu çoğu zaman ağır oluyor. Samsun'un Asarcık ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 28 aşındaki Arifcan O. katıldığı kına gecesinde av tüfeği ile havaya ateş etmek istedi. Bu sırada tüfek tutukluk yaptı. 3 kişi yaralandı Tüfekle uğraştığı sırada içerisindeki ses fişeğinin patlaması sonucu Osman O., Ufuk K. ve Ergin H. yaralandı. Hastaneye kaldırıldı Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alındı Olayın ardından şüpheli Arifcan O. jandarma tarafından gözaltına alındı.