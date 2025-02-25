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DHA

Samsun'da güvenlik güçleri, vatandaşları zehirleyen uyuşturucu tacirleri için düğmeye bastı.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, şüpheli bir marangoz atölyesi teslim edildi.

Şüpheli atölyede, çok sayıda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, baskın için hazırlıkları tamamladı ve atölyeye operasyon düzenledi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramalarda, dolapların arkasına gizlenmiş 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 sentetik hap, 8,25 gram esrar, 4 gram sentetik kannabionid, 1 hassas terazi ve 1 gaz bombası ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.