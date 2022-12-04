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    Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı

    İlkadım ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan 46 yaşındaki kadın kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının kafatasının yarıldığı öğrenildi.
    • 04.12.2022 - 17:20
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    Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

    Hastane Mahallesi'nde yaşanan olayda, 46 yaşındaki S.D., evinde kaza geçirdi.

    Merdivenden düştü

    Evlerinin merdivenlerinden düşen kadın, kanlar içerisinde kaldı.

    Kafatası kırıldı

    Kafası yarılan talihsiz kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı #1


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