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- Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı
Samsun'da merdivenlerden düşen kadının kafatası yarıldı
İlkadım ilçesinde merdivenlerden yuvarlanan 46 yaşındaki kadın kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının kafatasının yarıldığı öğrenildi.
- 04.12.2022 - 17:20
Samsun'un İlkadım ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Hastane Mahallesi'nde yaşanan olayda, 46 yaşındaki S.D., evinde kaza geçirdi.
Merdivenden düştü
Evlerinin merdivenlerinden düşen kadın, kanlar içerisinde kaldı.
Kafatası kırıldı
Kafası yarılan talihsiz kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.