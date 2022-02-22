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- Samsun'da mermer ustası 1'inci kattan düştü
Samsun'da mermer ustası 1'inci kattan düştü
İnşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası, birinci kattan düşerek yaralandı.
- İHA
- 22.02.2022 - 17:38
- Güncelleme : 22.02.2022 - 17:41
Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan mermer ustası 20 yaşındaki Ramazan A., birinci katın penceresinden balkona geçmek istediği sırada aşağı düştü.
PENCEREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Yaralanan Ramazan A.,112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.