Euro
15.72
1.54%
Dolar
13.86
1.47%
Altın
845.77
1.02%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
530.747
-0.98%
BTXN Coin
39.90
1.70%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Samsun'da mermer ustası 1'inci kattan düştü

    İnşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası, birinci kattan düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da mermer ustası 1'inci kattan düştü

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan mermer ustası 20 yaşındaki Ramazan A., birinci katın penceresinden balkona geçmek istediği sırada aşağı düştü.

    PENCEREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

    Yaralanan Ramazan A.,112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da mermer ustası 1 inci kattan düştü #1

    Samsun da mermer ustası 1 inci kattan düştü #2

    Samsun da mermer ustası 1 inci kattan düştü #3


    İlginizi Çekebilir

    Survivor'da yangın çıkaran Yasin'in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler...
    Medya

    Survivor'da yangın çıkaran Yasin'in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler...

    Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
    Ekonomi

    Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Görüş Bildir