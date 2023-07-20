Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı İşçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 19 kişi yaralandı. Kazada 1 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

DHA Samsunlu, güne üzücü bir kaza haberiyle uyandı. Çarşamba ilçesinde, bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Hüseyin M. idaresindeki 55 C 6531 plakalı servis minibüsü ile Büşra A. yönetimindeki 34 DB 2631 plakalı otomobil çarpıştı. 19 yaralı Devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 1'inin durumu ağır Durum ağır olan Fatih A., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı…