Samsun'un Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde yer alan mobilya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında yangın meydana geldi.
İmalat ve satışın yapıldığı fabrikanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ancak itfaiyenin ayrılmasından sonra fabrikanın üst katında ısınan yanıcı maddeler tutuştu.
POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Alevlerin yükselmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis de güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.
ALEVLER SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
8 Ağustos'ta da yangın çıkan fabrikada aynı gün başlayan 2. yangına itfaiye ekipleri, 3 farklı bölgeden müdahalede bulundu.
Yangın, mobilya fabrikası bitişiğinde bulunan 2 mobilya, 1 masa-sandalye fabrikası ve 1 yedek parça mağazasına sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış