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Samsun'da mobilya fabrikasında yangın

Samsun'da mobilya fabrikasında yangın Kentte bir mobilya fabrikasında çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yeniden alevlendi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için dakikalarca uğraştı.