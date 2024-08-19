Samsun'da motosiklet sürücüsü otobüse çarptı Atakum ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü durakta bekleyen belediye otobüsüne bir anlık dalgınlık sonucu arkadan çarptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

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İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Ömürevleri mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Esat Altuntaş (21) seyir halindeyken, durakta duran belediye otobüsüne bir anlık dalgınlık sonucu arkadan çarptı.

O anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)