İHA
Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Ömürevleri mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Esat Altuntaş (21) seyir halindeyken, durakta duran belediye otobüsüne bir anlık dalgınlık sonucu arkadan çarptı.
O anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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