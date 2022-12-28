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    Samsun'da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı

    Samsun'da okul çıkışı evine giden 16 yaşındaki lise öğrencisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
    • 28.12.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 17:45
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    Samsun'da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde 10. sınıf öğrencisi Murat A.'ya, okul çıkışı yolun karşısına geçerken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı.

    Çarpma sonucu öğrenci yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

    Arkadaşlarının yerde yattığını gören öğrenciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Sürücü olay yerinden kaçtı

    Olay yerine gelen ambulans ekipleri 16 yaşındaki öğrenciyi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinde ise motosiklet ve sürücüsü bulunamadı.

    İHA'nın aktardığına göre jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Samsun'da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı VİDEO

    Samsun da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı #1

    Samsun da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı #2

    Samsun da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı #3

    Samsun da motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı #4


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