Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
418.074
5.56%
EXEN Coin
19.99
0.50%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Samsun'da narkotik operasyonu

    Jandarma ekipleri tarafından zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 46 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da narkotik operasyonu

    Samsun’un Bafra ilçesinde Jandarma Komutanlığı JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Evrenuşağı ve Fatih Mahallelerinde uyuşturucu operasyonları yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan operasyonlarda toplamda 46 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    1 GÖZALTI

    Olayla ilgili M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şüpheli H.Ş.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Samsun da narkotik operasyonu #1

    Samsun da narkotik operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir