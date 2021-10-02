Samsun'da narkotik operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 46 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde Jandarma Komutanlığı JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Evrenuşağı ve Fatih Mahallelerinde uyuşturucu operasyonları yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlarda toplamda 46 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Olayla ilgili M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şüpheli H.Ş.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





