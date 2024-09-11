Samsun'da nehirde kadın cesedi bulundu Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu.

DHA

Samsun’un Bafra ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde hareketsiz birini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN CESEDİ BULUNDU

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri tarafından nehirden çıkarılan kişinin bir kadın olduğu tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)