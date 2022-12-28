- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da öğrenci öğrenciyi bıçakladı
Samsun'da öğrenci öğrenciyi bıçakladı
Bir lisenin önünde öğrenci, öğrenciyi bıçakla yaralarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 28.12.2022 - 14:55
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde bir olay meydana geldi.
10. sınıf öğrencisi O.K.(15), aynı okulda eğitim gören ismini bilmediği öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Bacağından yaralanan O.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.