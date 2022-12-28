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    Samsun'da öğrenci öğrenciyi bıçakladı

    Bir lisenin önünde öğrenci, öğrenciyi bıçakla yaralarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 28.12.2022 - 14:55
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    Samsun'da öğrenci öğrenciyi bıçakladı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde bir olay meydana geldi.

    10. sınıf öğrencisi O.K.(15), aynı okulda eğitim gören ismini bilmediği öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Bacağından yaralanan O.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da öğrenci öğrenciyi bıçakladı #1


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