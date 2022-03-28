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- Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı
Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 12 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
- AA
- 28.03.2022 - 09:50
- Güncelleme : 28.03.2022 - 10:29
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
12 YARALI
Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı VİDEO