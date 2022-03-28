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    Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı

    Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 12 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
    • AA
    • 28.03.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:29
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    Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

    12 YARALI

    Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı VİDEO

    Samsun da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı #1

    Samsun da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı #2

    Samsun da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı #3

    Samsun da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı #4

    Samsun da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı #5

    Samsun da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı #6


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