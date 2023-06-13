Samsun'da öğrenci yurdu inşaatından 2 milyonluk kablo çaldılar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) yerleşkesinde 4 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatından, yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan 2 bin metre uzunluğunda kablo çalındı.

Kabloları çaldıkları iddia edilen M.K. (23) ve K.C.K.(23), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve K.C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.