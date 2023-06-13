İHA
Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) yerleşkesinde 4 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatından, yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan 2 bin metre uzunluğunda kablo çalındı.
Kabloları çaldıkları iddia edilen M.K. (23) ve K.C.K.(23), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve K.C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.