Samsun’da öğretmen eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

Öğretmen eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan elektrik mühendisi koca hakkında istenilen akıl sağlığı raporu hazırlandı. Raporda, “Suça karşı cezai sorumluluğu tam” denildi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde yaşayan elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci (51) ile öğretmen eşi Mihrican Ekmenci (46) arasında 14 Şubat'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuz Ekmenci, 2 çocuk annesi Ekmenci'yi boğazından bıçakladı.

Olayın ardından ailesinin evine giden Oğuz Ekmenci, durumu anlattı.

YAKALANDI, TUTUKLANDI

Ekmenci, ailesinin ısrarı ile polisi aradı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Oğuz Ekmenci, tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Oğuz Ekmenci hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanması istendi.

Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor, tamamlandı.

“SUÇA KARŞI SORUMLULUĞU TAM”

Raporda, “Oğuz Taner Ekmenci’nin Kurulumuzca 8 Kasım tarihinde yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanması sonucu, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zekâ geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Oğuz Taner Ekmenci’nin suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur.” ifadeleri yer aldı.