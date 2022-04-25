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    Samsun'da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı

    Okul dönüşü evlerine giden öğretmenlerin içinde bulunduğu araç, karşı yöndeki araçla çarpıştı. Kaza sonucu 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.
    • 25.04.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:58
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    Samsun'da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı

    Samsun'da Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli öğretmenlerin olduğu cip, okul çıkışı eve dönüş yolunda kazaya karıştı.

    Özlem Yön idaresindeki cip, Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkiinde kavşaktan karşıya geçmekte olan Hamza Yavuz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    6 yaralı

    Kazada cip sürücüsü öğretmen Özlem Yön ile aynı araçta bulunan öğretmenler Neslihan Makas, Betül Tekinbaş, Nuray Karaoğlu ve Niyazi Özsoy ile otomobil sürücüsü Hamza Yavuz yaralandı.

    İHA'nın haberine göre yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Samsun'da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı

    Samsun da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı #1

    Samsun da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı #2

    Samsun da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı #3

    Samsun da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı #4


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