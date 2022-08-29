Samsun'da olise ateş açan şahıs çatışmada etkisiz hale getirildi

Elinde pompalı tüfekle gezen şahıs, polis ekipleri tarafından uyarılınca ateş açtı. Polis memurları karşılık verdiği şüpheliyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan saldırgan hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri devriye gezisine çıktı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen 38 yaşındaki Ömür A.'nın elinde tüfekle gezdiği görüldü.

Ekipler tarafından nereye gittiği sorulan şahıs, polis aracına tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

İlk müdahaleyi ateş açılan polisler yaptı

Polis memurları karşılık vererek şahsı yaraladı.

Şahsa ilk müdahale yine polis ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Ömür A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir kıraathanenin camı da isabet aldı.