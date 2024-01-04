İHA
Samsun'da bir anlık dikkatsizliğin nelere yol açacağı kameraya yansıdı...
Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil, aniden durarak geri hareket etti ve arkasından gelen motosiklete çarptı.
Sürücünün durma sebebi henüz öğrenilemezken, motosiklet sürücüsü hızlı bir refleksle kendini kaldırıma attı.
Sürücünün sorumsuzluğu "pes" dedirtti
Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek ona tepki gösterdi.
Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Duruma aldırış etmeyen sorumsuz sürücü ise ara sokağa girerek yoluna devam etti.
Motosiklet sürücüsü yaptığı hızlı refleksle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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