Samsun'da ölüme ramak kala... Motosikletlinin refleksi kamerada Yolda aniden durup geri hareket eden sürücü, arkasından gelen motosikletliyi fark etmedi. Motosikletlinin refleksle kaçması ise hayatını kurtardı.

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İHA

Samsun'da bir anlık dikkatsizliğin nelere yol açacağı kameraya yansıdı...

Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil, aniden durarak geri hareket etti ve arkasından gelen motosiklete çarptı.

Sürücünün durma sebebi henüz öğrenilemezken, motosiklet sürücüsü hızlı bir refleksle kendini kaldırıma attı.

Sürücünün sorumsuzluğu "pes" dedirtti

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek ona tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Duruma aldırış etmeyen sorumsuz sürücü ise ara sokağa girerek yoluna devam etti.

Motosiklet sürücüsü yaptığı hızlı refleksle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)