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    Samsun’da önce votka ardından dezenfektan içen Ukraynalı genç öldü

    Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:25
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    Samsun’da önce votka ardından dezenfektan içen Ukraynalı genç öldü

    Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın, 28 Kasım'da, gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi.

    Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KOMAYA GİRDİ, KURTARILAMADI

    Komaya giren Maksym Stovba, tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

    Samsun’da önce votka ardından dezenfektan içen Ukraynalı genç öldü #1

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