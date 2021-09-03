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    Samsun’da otobüs tıra çarptı

    Samsun’da otobüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 05:05
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    Samsun’da otobüs tıra çarptı

    Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında seyir etmekte olan Mehmet Şimşek (48) hâkimiyetindeki 61 S 1262 plakalı otobüs, dinlenme tesisinden karayoluna çıkan Salim Sabah idaresindeki 61 ACD 811 çekici, 61 ACH 313 dorse plakalı kereste yüklü tırın römorkuna arkadan çarptı.

    Kazada otobüsün ön kısmı büyük hasar alırken, otobüste bulunan Mehmet Karademir (53) hafif yaralandı.

    YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE TAHLİYE EDİLDİ

    Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Seyir edemez haldeki otobüste bulunan yolcular, firmanın başka bir otobüsüne tahliye edilerek yolculuğa devam ettiler.

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    YOL TEMİZLİĞİNİ POLİS VE İTFAİYE YAPTI

    Kaza sonrası karayolu üzeri cam parçalarıyla kaplanırken, Samsun – Ordu karayolunun trafik akışı tek şeritten sağlandı.

    Polis, yol üzerinde muhtemel bir kazayı engellemek için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerden destek istedi.

    Nöbetçi olan Karayolları çalışanının olay yerine geç gelmesi sonucu yol temizliğini polis fırçayla süpürerek tamamlamak istedi. Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonucu Samsun-Ordu karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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