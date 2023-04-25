Samsun'da otomobil manava daldı: 1'i ağır 2 yaralı Samsun Canik'te kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşıp bir şarküteri dükkanının manav reyonuna girdi. Kazada 1'i ağır 2 yaya yaralandı.

İHA

Samsun'un Canik ilçesinde kaza...

Hasköy Mahallesi'nde Melahat E. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda ilerleyip bir şarküteri dükkanının manav reyonuna girdi.

Otomobil şarküterinin önünde bulunan iş yeri sahibinin oğlu Cihan Yazıcı (25) ve misafirleri Sezai Macit'e (36) çarpıp 2 araç ile bir motosiklete de zarar verdi.

Yaralılar ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cihan Yazıcı'nın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.