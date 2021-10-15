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    Samsun’da otomobil sürücüsü, engelli genci ve arkadaşını darbetti

    İlkadım ilçesinde, tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen engelli Mühah Fadullah ve arkadaşı, yolu kapattıkları gerekçesi ile otomobil sürücüsü A.K. tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 11:24
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    Samsun’da otomobil sürücüsü, engelli genci ve arkadaşını darbetti

    Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kaptanağa Sokak Cumhuriyet Meydanı’nda, tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Irak uyruklu engelli Mühah Fadullah’a, arkadan gelen A.K. isimli bir sürücü çarptı.

    Sonrasında aracından inen A.K., yavaş ilerleyip yolu kapattıkları gerekçesi ile  hem engelli Fadullah’a hem yanındaki arkadaşına saldırdı.

    Engelli genç ve arkadaşları yüzüne aldıkları yumruk darbeleri ile yaralanırken, A.K. otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, polis hem A.K.’yi hem otomobilde bulunan M.C.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

    Samsun’da otomobil sürücüsü, engelli genci ve arkadaşını darbetti #1

    “BAĞRIŞMALAR VE TEHDİTLER VARDI”

    Olay sırasında sokakta olan esnaf Secat Tuhta, şu sözleri kullandı:

    “Biz kalabalık oluştuğunu gördük. Olay yerine baktığımızda bağrışmalar ve tehditler vardı. Olayın öncesi var sanırım, yolun başından beri bir tartışma oluyor. Araçtan inen bir kişi, engelli aracındaki kişiyi darbetti.”

    Samsun’da otomobil sürücüsü, engelli genci ve arkadaşını darbetti #2

    Samsun’da otomobil sürücüsü, engelli genci ve arkadaşını darbetti #3

    Samsun’da otomobil sürücüsü, engelli genci ve arkadaşını darbetti #4

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