Samsun'da otomobil tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı Samsun'da tarlaya devrilen otomobilde yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Tepeköy mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsü Soner Yıldız'ın önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 4 yaralı

Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan 4 kişinin yaralandığını belirledi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile Çiğdem Yıldız, İbrahim Ayan ve Hamide Ayan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamide Ayan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.