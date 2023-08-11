Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü
İHA

Samsun'un ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nun 57. kilometresi Söğütlü mevkiinde Ferda Çelik idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz olarak yola çıkan Kenan Mammadov yönetimindeki çekici ve tıra çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada, sürücü Ferda Çelik ile Havva Çelik (42) ve Tarık Yahya Çelik (6) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Havva Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.