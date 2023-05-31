Samsun'da otomobilin tırın altına girdiği anlar Samsun'da otomobilin yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpıp altına girerek sürücünün hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kızının da yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Ali Duran'ın idaresindeki otomobil hızlı bir şekilde gelerek yol kenarında park halinde bulunan Ömer Faruk Akarsel'in sürücülüğünü yaptığı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Duran olay yerinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Sahra Nil Duran yaralandı.

Yaralı çocuk ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hız kadranı takılı kaldı

Otomobilin hızlı bir şekilde gelerek yol kenarındaki tıra arkadan çarpması ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin çarpmanın etkisiyle hız kadranının 140 ile 145 kilometre arasında takılı kalması dikkat çekti.