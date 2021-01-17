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    Samsun’da otomobil uçuruma düştü: 4 yaralı

    Uçuruma yuvarlanan otomobilin alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 08:47
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    Samsun’da otomobil uçuruma düştü: 4 yaralı

    Samsun’un Atakum ilçesinde, Selahattin Oğuzhan Çakır kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybetti.

    Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlanıp çam ağacını kırarak alt yola düştü.

    4 YARALI

    Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Oğuzhan Çakır ile aynı araçta bulunan Karay Çakır (25), Ataberk Çakır (16) ve Şefik Erkol (13) yaralandılar.

    Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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