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- Samsun’da otomobil uçuruma düştü: 4 yaralı
Samsun’da otomobil uçuruma düştü: 4 yaralı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 17.01.2021 - 08:47
Samsun’un Atakum ilçesinde, Selahattin Oğuzhan Çakır kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybetti.
Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlanıp çam ağacını kırarak alt yola düştü.
4 YARALI
Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Oğuzhan Çakır ile aynı araçta bulunan Karay Çakır (25), Ataberk Çakır (16) ve Şefik Erkol (13) yaralandılar.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.