Samsun'da otomobil ve akaryakıt tankeri çarpıştı

İHA
Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde, saat 11.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
36 yaşındaki Mustafa Şahin idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Ümit Şahin’in kullandığı boş akaryakıt tankerine sol arka kısmından çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Şahin ile boşanmış olduğu 33 yaşındaki eşi Sevinç Usta ağır yaralandı.
1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mustafa Şahin Gazi Devlet Hastanesi'ne, Sevinç Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 çocuk annesi genç kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)