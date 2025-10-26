Abone ol: Google News

Samsun'da otomobilde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 07:41
Samsun'da otomobilde bıçaklı saldırı: 1 yaralı
  • Samsun'da M.D. ile H.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve M.D., H.Ö.'yü bıçakladı.
  • Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Eczaneler tramvay durağı yakınlarında otomobilde oturan H.Ö. (42) ile M.D. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., bıçakla H.Ö.'yü yaraladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırgan ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri