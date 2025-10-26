Samsun'da otomobilde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

- Samsun'da M.D. ile H.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve M.D., H.Ö.'yü bıçakladı.
- Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Samsun'un Atakum ilçesi Eczaneler tramvay durağı yakınlarında otomobilde oturan H.Ö. (42) ile M.D. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., bıçakla H.Ö.'yü yaraladı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırgan ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.