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    Samsun'da otomobilin çarptığı araç dükkana girdi

    İki aracın karıştığı kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 15:11
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    Samsun'da otomobilin çarptığı araç dükkana girdi

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde iddiaya göre, 06 ZKG 92 plakalı lüks otomobil, seyir halindeki 34 DFR 449 plakalı araca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 DFR 449 plakalı araç, başka bir otomobile çarpıp simit satışı yapan dükkana girdi.

    3 YARALI

    Olayda 3 kişinin yaralandığı, 3 otomobilde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yol yarım saat trafiğe kapatıldı.

    Olay yerine gelen çekiciler ile otomobiller kaza yerinden kaldırılarak, yol tekrar ulaşıma açıldı.

    Samsun'da otomobilin çarptığı araç dükkana girdi VİDEO

    Samsun da otomobilin çarptığı araç dükkana girdi #1

    Samsun da otomobilin çarptığı araç dükkana girdi #2

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