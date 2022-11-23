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    Samsun'da otomobilin çarptığı kadın havada takla attı

    İlkadım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki kadın, otomobil çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşlı kadın yoğun bakımda tedavi görüyor.
    • 23.11.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 15:51
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    Samsun'da otomobilin çarptığı kadın havada takla attı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı’nda, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 69 yaşındaki A.Ç. isimli kadına otomobil çarptı.

    Havada takla attı

    Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak ağır yaralanan kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

    Akabinde vatandaşların 112’yi araması üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yoğun bakımda tedavi görüyor

    Edinilen bilgiye göre yaşlı kadının bel, sırt, kürek ve kalça kemiğinde kırık olduğu ve özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altında olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da otomobilin çarptığı kadın havada takla attı #1

    Samsun da otomobilin çarptığı kadın havada takla attı #2

    Samsun da otomobilin çarptığı kadın havada takla attı #3


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