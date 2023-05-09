Samsun’da otomobilin çarptığı yaya havada takla attı Alaçam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya havada takla attı. Yaşlı adam kazayı yaralı olarak atlatırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Feci kaza, Sinop-Samsun kara yolunda oldu… Samsun istikametine seyir halinde olan Necati K. yönetimindeki 57 ADS 627 plakalı otomobil, Alaçam ilçesinde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 67 yaşındaki Hamit Şahin’e çarptı. Otomobilin çarptığı yaya havada takla atarak karşı yola düştü. Yaralı olarak kurtuldu Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.