DHA

Samsun’un Atakum ilçesindeki Pelitköy durağında otomobilin sürücüsü Y.Ö. adlı kadın, yağışlı hava nedeniyle rampayı çıkamadı.

U dönüşü yapan sürücü, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı.

Bu sırada tramvayın geldiğini fark edip yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi, kazayı kıl payı atlattı.

O anlar kamerada

Otomobil, burada görevli olarak çalışan özel güvenlik ve çevredeki vatandaşlar tarafından raylar üzerinden çekilerek tramvay seferlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı.

anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada #1
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada #2
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada #3
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada #4
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada #5
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada #6