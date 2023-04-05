DHA
Samsun’un Atakum ilçesindeki Pelitköy tramvay durağında otomobilin sürücüsü Y.Ö. adlı kadın, yağışlı hava nedeniyle rampayı çıkamadı.
U dönüşü yapan sürücü, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı.
Bu sırada tramvayın geldiğini fark edip yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi, kazayı kıl payı atlattı.
O anlar kamerada
Otomobil, burada görevli olarak çalışan özel güvenlik ve çevredeki vatandaşlar tarafından raylar üzerinden çekilerek tramvay seferlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı.
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.