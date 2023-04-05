Samsun'da otomobilin tramvay durağına çarpma anı Atakum ilçesindeki yağmur nedeniyle rampayı çıkamayan sürücünün otomobili geri dönerken tramvay durağına çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Samsun’un Atakum ilçesindeki Pelitköy tramvay durağında otomobilin sürücüsü Y.Ö. adlı kadın, yağışlı hava nedeniyle rampayı çıkamadı.

U dönüşü yapan sürücü, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı.

Bu sırada tramvayın geldiğini fark edip yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi, kazayı kıl payı atlattı.

O anlar kamerada

Otomobil, burada görevli olarak çalışan özel güvenlik ve çevredeki vatandaşlar tarafından raylar üzerinden çekilerek tramvay seferlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.