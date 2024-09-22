Samsun'da papağanını yanından ayırmıyor Samsun'da yaşayan Ahmet Dinlenmez, 2 yıl önce yavru olarak kuşçudan satın aldığı Sevda Papağan'ını omuzunda çarşı pazar dolaştırıyor.

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İHA

Samsun'da yaşayan Ahmet Dinlenmez'in papağan sevgisi, herkesin dikkatini çekiyor.

2 yıl önce yavru olarak kuşçudan satın aldığı Sevda Papağan'ını omuzunda çarşı pazar dolaştıran Dinlemez, onunla vakit geçirmekten de keyif alıyor.

Pazarda papağanı ile Ahmet Dinlenmez'i gören vatandaşlar ve esnaf kuşa ilgi gösteriyor.

"ÇOCUK GİBİ BENİMLE GEZİYOR"

Maviş adını verdiği kuşu ile Ankara, Antalya ve İzmir'e de gittiğini belirten Ahmet Dinlenmez, "Aynı çocuk gibi benimle geziyor. Devamlı yolda. Çalışırız, gezeriz. Bahçelerde arabalarda beraberiz. Her yerde geziyoruz.

Bunu eğittim ben. Yere bırakırım uçar geri gelir. Temizlerin yıkarım bakımını yaparım. Elimde uyur. Pazarlara giderim herkes sever" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)