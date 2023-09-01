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Samsun'da para nakil aracı ve otobüs birbirine girdi Abone Olun

Samsun'da para nakil aracı ve otobüs birbirine girdi 33 poşet banknot dolu olan para nakil aracı, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, nakil aracındaki paralar da başka araçla olay yerinden taşındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Samsun'un Atakum ilçesinde yolcu almak için durakta yavaşlayan plakalı halk otobüsüne, aynı güzergahta seyreden 34 FMN 925 plakalı para nakil aracı arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile para nakil aracının sağ ön bölgesinde ağır hasar meydana geldi. 4 kişi yaralandı Kazada nakil aracının şoförü Ümit Zorlu ve yanındaki güvenlik görevlisi Fevzi Korkut ile halk otobüsündeki yolcular Emine Uyan ile Etiyopya uyruklu Zellalem Ayelke yaralandı. Genel sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Para, başka araca aktarıldı Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından para nakil aracının kapısı polis kontrolünde açıldı. Kaza yerine gelen firma yetkilileri, kaza yapan nakil aracındaki banknot poşetlerini sayarak çuvala koydu. 33 adet poşet içerisinde bulunan paralar, başka bir para nakil aracına konularak, gitmesi gereken yere götürüldü. Kaza sonrası tek şeridi trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar çift taraflı olarak işlemeye devam etti.

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