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- Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi’nde, park halindeki araç içinde oturan 4 genç pompalı tüfeklerle saldırıya uğradı. 18 yaşındaki Hakan Ateş isimli genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 03.10.2021 - 09:26
Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde, saat 22.00 sıralarında, park ettikleri araç içinde oturan 4 arkadaş kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfek ile silahlı saldırıya uğradı.
Hakan Ateş (18), Şükrü K. (19), Batuhan E. isimli gençler saldırıda yaralanırken, Raif Y. olayı yara almadan atlattı.
Yaralılar ambulanslara alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Saldırıda ağır yaralanan Hakan Ateş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Saldırı sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaçan silahlı saldırganların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.