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Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi’nde, park halindeki araç içinde oturan 4 genç pompalı tüfeklerle saldırıya uğradı. 18 yaşındaki Hakan Ateş isimli genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.