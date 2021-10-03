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    Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi’nde, park halindeki araç içinde oturan 4 genç pompalı tüfeklerle saldırıya uğradı. 18 yaşındaki Hakan Ateş isimli genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 09:26
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    Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde, saat 22.00 sıralarında, park ettikleri araç içinde oturan 4 arkadaş kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfek ile silahlı saldırıya uğradı.

    Hakan Ateş (18), Şükrü K. (19), Batuhan E. isimli gençler saldırıda yaralanırken, Raif Y. olayı yara almadan atlattı.

    Yaralılar ambulanslara alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Saldırıda ağır yaralanan Hakan Ateş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

    Saldırı sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

    Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kaçan silahlı saldırganların bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Samsun’da, park halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #4

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