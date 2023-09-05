Samsun'da parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı

İHA
Samsun’un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park içinde bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Nedim S.'yi (23) yerde kanlar içinde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
Görgü tanıkları 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi'ne doğru kaçtıklarını söyledi.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Soruşturma sürüyor.