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    Samsun'da patlayıcı madde yüklü minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Karlı yolda kontrolden çıkan minibüsün park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:16
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    Samsun'da patlayıcı madde yüklü minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Tokat'taki depodan yüklediği patlayıcı maddeleri Samsun'un Bafra ilçesi Kolay mevkisindeki taş ocağına götüren Ahmet Börekçi idaresindeki 60 DK 855 plakalı  minibüs, karlı yolda kayarak yol kenarında bulunan 3 tıra çarptı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kazada, minibüsün sürücüsü Ahmet Börekçi ağır yaralanırken, yanında bulunan Eren Sırkıntı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü ile ölen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Eren Sıkıntı'nın cesedi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi moruğuna kaldırılırken, yaralı sürücü de yine Kavak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Patlayıcı maddeler minibüsten boşaltıldıktan sonra araç çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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