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    Samsun'da polis kılığında yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı

    İlkadım ilçesinde 82 yaşındaki kadını polis kimliğine bürünerek 1 milyon lira değerindeki altınları çalan zanlı, Şanlıurda'da yakalandı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 14:29
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    Samsun'da polis kılığında yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde 26 Kasım'da yaşanan olayda, Güsvent K. (82) isimli kadın, kendini polis olarak tanıtan Mustafa Ş. tarafından dolandırılmıştı.

    Kendini polis olarak tanıtan Mustafa Ş., kendisini polis olarak tanıtıp, adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi.

    1 MİLYON LİRASINI DOLANDIRDI

    Bunun üzerine yaşlı kadının evine giden Mustafa Ş., piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altınları alıp, kaçtı.

    Samsun'da polis kılığında yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı VİDEO

    ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

    Şikayet üzerine hakkında yakalama kararı çıkan Mustafa Ş., Şanlıurfa'da yakalandı.

    Yakalanıp gözaltına alınan Mustafa Ş. Samsun'a getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan ise şahıs adliyeye sevk edildi.

    Samsun da polis kılığında yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı #1

    Samsun da polis kılığında yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı #2

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