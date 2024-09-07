Samsun'da polise direnip üniformasını yırtan, komiser yardımcısı çıktı Atakum ilçesinde devriye gezen ekiplere direnerek polis memurunun üniformasını yırtan kişinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı O.C olduğu belirlendi.

DHA

Bugün saat 02.00 civarında, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekiplerine, yerde yatan bir kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler, bölgeye ulaştıklarında içki içmiş bir halde yerde yatan H.G. (42) ile otomobilin içinde bulunan O.C. (28) ile karşılaştı. Sağlık ekipleri, H.G.’ye müdahale ederken, polisler otomobilin içini kontrol etti ve koltukta bir tabanca ile bir kovan buldu.

MÜDAHALE EDEN POLİSİN ÜNİFORMASINI YIRTTI

O.C., otomobilden inerek polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.C., polis memuru A.G.’nin üniformasını yırttı. Arbede sırasında polis ekipleri, O.C.’yi etkisiz hale getirdi.

KOMİSER YARDIMCISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimlik kontrolünde O.C.’nin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan incelemede, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 3 kovan bulundu. Tabancalardan birinin O.C.’nin beylik tabancası, diğerinin ise ağabeyi M.C.’nin taşıma ruhsatlı tabancası olduğu belirlendi.

O.C., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin O.C.’den şikayetçi olmadığı öğrenilirken, O.C.’nin bu akşam Terme ilçesinde düğün yapacağı bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)