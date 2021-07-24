Ütünün neden olduğu yangında yükselen alevleri fark eden komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Zamanında söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Samsun’da yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği evde prize takılı halde unutulan ütü nedeniyle yangın meydana geldi.

Yangının bir anda tüm evi sarmasıyla dumanlar yükselmeye başladı.

KOMŞULAR MÜDAHALE ETTİ

Üst katta oturan apartman sakinleri yangın çıkan evde kimse olmadığını fark edince doğal gaz vanasını ve elektrik şalterini kapattılar.

Samsun'da prizde unutulan ütü evi yaktı VİDEO



İTFAİYE KONTROL ALTINA ALTI

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yanan evin içine ulaşabilmek için önce pencerelerde bulunan demir parmaklıkları kesti ardından da camı kırarak söndürme işlemine başladı.

EŞYALAR KÜL OLDU

Kontrol altına alınan ikamet yangını için daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın, üst katlara sıçramadan söndürülürken, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu ev sahibi, yangın söndürüldükten hemen sonra geldiği evinde diğer eşyaların durumuna bakmadan direkt olarak yatak odasında bulunan ders kitaplarını güvenli bir yere taşıdı.

"KIL PAYI ATLATTIK"

Yangını fark eder etmez itfaiyeye haber verdiklerini ifade eden mahalle ve apartman sakinleri, "Evden dumanlar çıktığını gördük. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri de önce demirleri kesti ardından camı kırarak içeri girdi. Ekipler yangının prize takılı halde unutulan ütü yüzünden çıktığını söylediler. Dumanı görünce hemen alt kata inip uyarmak istedik. Evde kimse olmadığını fark edince de elektrik şalterini ve doğal gaz vanasını kapattık. Sonra da itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı. Büyük bir faciayı kıl payı atlattık” dedi.



















