Samsun'da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı

İlkadım'da tramvay, raylarda hareketsiz yatan Tuncay Boğa'ya çarptı. İncelemede Boğa'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğu tespit edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'ndeki viyadük bitiminde, sabah saatlerinde talihsiz bir olay yaşandı.

Tekkeköy istikametine giden tramvayı kullanan G.D. (40), raylarda hareketsiz yatan kişiyi fark edince acil durum freni yaptı ancak tramvay raylardaki kişiye çarptı.

Vatman G.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ölenin kimliği belli oldu

İhbarla gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenin Tuncay Boğa (23) olduğu tespit edildi.

İnceleme yapan ekipler, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğunu belirledi.

Boğa'nın ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak

Ayrıca Boğa'nın cansız bedeninin yanında bıçak ve balta bulundu. 'Hırsızlık' suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Boğa'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ile tespit edilecek.

DHA'nın haberine göre; Vatman G.D.'nin ifadesine başvurulurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.









