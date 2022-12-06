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    Samsun'da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı

    İlkadım'da tramvay, raylarda hareketsiz yatan Tuncay Boğa'ya çarptı. İncelemede Boğa'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğu tespit edildi.
    • 06.12.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 16:59
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    Samsun'da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'ndeki viyadük bitiminde, sabah saatlerinde talihsiz bir olay yaşandı.

    Tekkeköy istikametine giden tramvayı kullanan G.D. (40), raylarda hareketsiz yatan kişiyi fark edince acil durum freni yaptı ancak tramvay raylardaki kişiye çarptı.

    Vatman G.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Ölenin kimliği belli oldu

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenin Tuncay Boğa (23) olduğu tespit edildi.

    İnceleme yapan ekipler, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğunu belirledi.

    Boğa'nın ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak

    Ayrıca Boğa'nın cansız bedeninin yanında bıçak ve balta bulundu. 'Hırsızlık' suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Boğa'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ile tespit edilecek.

    DHA'nın haberine göre; Vatman G.D.'nin ifadesine başvurulurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Samsun da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı #1

    Samsun da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı #2

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