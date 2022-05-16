Samsun'da refüje çarpan otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kontrolden çıkan bir otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi hastanelik oldu.

Samsun'un Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde Kadir Can D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan refüje çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı.

4 kişi yaralandı

Yoldan geçen vatandaşların durumu 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Enes K., Kadir Can D., Enes D. ağır yaralanırken Emir Tuğrul A. ise hafif yaralandı. Takla atan otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.