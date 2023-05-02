Samsun’da sabah yanlış akşam hedefindeki kişiyi vurdu: Pişmanım

DHA

Tarihler 9 Aralık 2022 gösterdiğinde Samsun’da, sıra dışı bir saldırı yaşandı…

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki apartmandan çıkan Ali Yalçın, 17 yaşındaki Sonercan K. tarafından tabancayla vuruldu.

Sonercan K. kaçarken, yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan birkaç saat sonra yanlış kişiyi vurduğunu öğrenen Sonercan K., bu defa hedefindeki 44 yaşındaki Savaş Hündür'ün kıraathanesine gitti.

Sonercan K., akşam iş çıkışı Hündür'ü de boynundan ve baldırından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Sonercan K., tutuklandı.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Sonercan K., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sonercan K. duruşmada, şunları söyledi:

E.S., benim komşum. Babam yatalak olduğundan dolayı kendisi bana çocukluğumdan beri erzak yardımı yapıyor. Olaydan önce E.S. yanıma geldi ve Savaş Hündür'ü vurmamı istedi. Ben kabul etmeyince, ‘Sana erzak yardımı yapıyorum’ diyerek ısrar etti. Olay günü birini vurdum, adını bilmiyorum. E.S., bana olaydan sonra gelip yanlış kişiyi vurduğumu söyledi. ‘Doğru kişiyi vur gel’ deyince, istemedim. Tokat atarak ısrar etti. ‘Seninle görüşürüz’ deyince, vurmak zorunda kaldım. İş yerini kapatınca, takip ettim. Yanında biri daha vardı. Kendisine seslendim, elimdeki silahla ayağına doğru ateş ettim. Üzerime gelmeye başladı, ben de kaçarken arkaya doğru yine ateş ettim. Biri boynuna gelmiş. Sonra gidip silahı E.S.’ye verdim. Olay nedeniyle pişmanım, öldürme kastım yoktu.