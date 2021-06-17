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    Samsun'da sağlık çalışanına yumruklu saldırı

    Pansuman yapılan bir hasta canını yaktığını iddia ettiği sağlıkçı Hamza D.'ye hakaret ederken, oğlu ise yumruklu saldırıda bulundu.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 16:58
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    Samsun'da sağlık çalışanına yumruklu saldırı

    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin palyatif servisinde fıtık ameliyatı olan ve 3 gündür hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Ö.A. (55), taburcu olmadan önce pansumana alındı.

    56 yaşındaki sağlık memuru Hamza D. pansumanı yaptığı sırada, Ö.A. pansuman bandının canını yaktığını ileri sürüp tepki gösterdi.

    OĞLU SAĞLIKÇIYI YUMRUKLADI

    Bu sırada hasta Ö.A.'nın oğlu T.A.'nın (27), Hamza D.'nin yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Yüzünden ve kolundan yaralanan sağlık memuru Hamza D., görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

    Samsun'da sağlık çalışanına yumruklu saldırı VİDEO

    SALDIRGANA GÖZALTI

    Hamza D.'ye 7 gün iş göremez raporu verildi. T.A. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da sağlık çalışanına yumruklu saldırı #1

    Samsun da sağlık çalışanına yumruklu saldırı #2

    Samsun da sağlık çalışanına yumruklu saldırı #3

    Samsun da sağlık çalışanına yumruklu saldırı #4

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